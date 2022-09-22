Заберіть дітей та вагітних від екрану: тіктокери Кадирова показали, як гранатометами воюють з бандерівським повітрям (відео 18++)

Цього разу вони влаштували виставу зі стріляниною, димом і музикою.

Відео "бравих вояків", яке виклав у себе в телеграм-каналі Дон-дон Кадиров, висміяли українські захисники.

"Рамзанка Диров похвалився у своєму телеграм-каналі черговим бабуінським треш-бойовиком, знятим його вірними тіктокерами", - підписали відео в "Оперативному ЗСУ".

На кадрах видно, як група кадирівців біля цегляної стіни влаштувала перестрілку з повітрям. Вояки затято смалять кудись з автоматів. При чому не ціляться.

Для більшого драматизму бандерівське повітря навіть луплять з ручного протитанкового гранатомета, теж не дуже цілячись, і бігають туди-сюди один поперед одного.

Кумедності ситуації надає накладена на відео музика.

Чим завершився аеробій наразі невідомо.

Нагадаємо, що на Херсонщині кадирівці розстрілюють мобілізованих з "ЛДНР". Їх карають за відмову наступати та втрачені позиції.

Раніше ми повідомляли, що кадирівські тіктокери встигли записати кількасекундний ролик справжнього бою і розлетітися на друзки. Бій тривав 19 секунд.

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