Заберіть дітей та вагітних від екрану: тіктокери Кадирова показали, як гранатометами воюють з бандерівським повітрям (відео 18++)

Кадирівці ганьбляться в Україні, записуючи незрозумілі відео.
Цього разу вони влаштували виставу зі стріляниною, димом і музикою.
Відео "бравих вояків", яке виклав у себе в телеграм-каналі Дон-дон Кадиров, висміяли українські захисники.
"Рамзанка Диров похвалився у своєму телеграм-каналі черговим бабуінським треш-бойовиком, знятим його вірними тіктокерами", - підписали відео в "Оперативному ЗСУ".
На кадрах видно, як група кадирівців біля цегляної стіни влаштувала перестрілку з повітрям. Вояки затято смалять кудись з автоматів. При чому не ціляться.
Для більшого драматизму бандерівське повітря навіть луплять з ручного протитанкового гранатомета, теж не дуже цілячись, і бігають туди-сюди один поперед одного.
Кумедності ситуації надає накладена на відео музика.
Чим завершився аеробій наразі невідомо.
Нагадаємо, що на Херсонщині кадирівці розстрілюють мобілізованих з "ЛДНР". Їх карають за відмову наступати та втрачені позиції.
Раніше ми повідомляли, що кадирівські тіктокери встигли записати кількасекундний ролик справжнього бою і розлетітися на друзки. Бій тривав 19 секунд.
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