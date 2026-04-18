Заберуть квартиру за штраф ПДР: як новий закон змінить життя боржників в Україні

Борги

В Україні ухвалено резонансний законопроєкт, що значно розширює повноваження держави щодо стягнення боргів. Нові норми стосуватимуться не лише злісних неплатників за кредитами, а й тих, хто має заборгованість за комунальні послуги або неоплачені штрафи ПДР.

Про ризики для єдиного житла і обмеження прав розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі «Вечір.LIVE».

Ключові обмеження для боржників

Після внесення особи до відповідного реєстру, на неї чекає низка суворих санкцій:

Блокування фінансових операцій: обмеження доступу до банківських рахунків та карток.

Майнові заборони: втрата права вільно розпоряджатися нерухомістю та іншим цінним майном.

Адміністративний тиск: посилення механізмів примусового стягнення.

Головний ризик — втрата даху над головою

Найбільш дискусійним аспектом документа є можливість стягнення майна, яке є єдиним місцем проживання боржника. Олег Пендзин наголосив, що це створює пряму загрозу конституційним правам громадян.

«Закон позиціонується як частина євроінтеграційного процесу та інструмент боротьби з недобросовісними платниками. Проте він вступає у потенційний конфлікт із конституційним правом кожного українця на житло», — підкреслив експерт.

Що далі?

Попри те, що документ уже пройшов голосування, він залишається об’єктом гострих дискусій. Експерти припускають, що через високий суспільний резонанс та юридичні суперечності до закону можуть бути внесені правки, які детальніше регламентують процедуру стягнення житла та встановлять «запобіжники» для соціально вразливих категорій населення.

Нагадаємо, голова Ради приватних виконавців України Оксана Русецька заявив, що новий закон про борги спричинив резонанс через заяви про «автоматичне стягнення», однак на практиці йдеться про цифровізацію процедур, а не нові санкції.