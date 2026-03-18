Забетонували тіло хлопчика та вбили жінку: в Запоріжжі винесли вирок вбивцям

Дніпровський районний суд міста Запоріжжя ухвалив вирок у справі, яка стала однією з найжорстокіших кримінальних історій регіону. Двоє чоловіків віком 46 та 26 років отримали найвищу міру покарання — довічне позбавлення волі. Їх визнано винними у викраденні, тривалих катуваннях та умисних вбивствах 11-річного хлопчика і місцевої жительки.

Трагічні події розпочалися влітку 2021 року в смт Якимівка. За даними слідства, двоє місцевих жителів дізналися, що 11-річний хлопчик володіє інформацією про їхню діяльність, пов’язану з незаконним обігом наркотиків. Побоюючись викриття правоохоронцями, чоловіки ухвалили рішення позбутися малолітнього свідка.

22 серпня 2021 року близько 23:15 поблизу місцевого супермаркету вони під приводом частування солодощами заманили дитину до свого автомобіля. Хлопчик, не підозрюючи небезпеку, добровільно сів до салону, після чого його вивезли на територію приватного будинку в селі Родинівка.

Як стверджують правоохоронці, дитину помістили до двометрової ями, викопаної в підвалі літньої кухні. Утримання супроводжувалося жорстокими катуваннями: протягом двох тижнів хлопчика били руками, ногами та дерев’яною битою.

Зловмисники позбавили його нормальної їжі, води та можливості задовольняти базові фізіологічні потреби. Метою тортур було дізнатися, що саме дитині відомо про їхній наркобізнес та чи передавала вона цю інформацію поліції.

4–5 вересня 2021 року внаслідок чергового побиття хлопчик помер від тяжких травм голови. Щоб приховати сліди злочину, вбивці закопали тіло в тому ж підвалі та залили його бетоном.

Вбивство жінки-свідка

На цьому злочинна діяльність обвинувачених не завершилася. 24 вересня 2021 року вони скоїли ще одне вбивство. Жертвою стала жінка, яка раніше зберігала для них наркотичні речовини. Зловмисники висунули їй претензії щодо зникнення частини незаконного «товару».

За матеріалами справи, з’ясування обставин перейшло у фізичну розправу. Жінку побили, силоміць посадили до автомобіля та вивезли до лісосмуги поблизу села Данило-Іванівка. Там жертву роздягли, прив’язали до дерева і продовжили бити битою. Судово-медична експертиза встановила численні переломи ребер і тяжкі травми грудної клітки. Жінка померла від травматичного шоку та масивної крововтрати.

Тіло другої жертви вбивці вивезли до річки Тащенак. До рук і грудей убитої прив’язали цеглини та втопили її у водоймі.

Розслідування та рішення суду

Масштабні пошуки 11-річного хлопчика розпочалися після офіційної заяви його матері. Вивчення записів з камер відеоспостереження дозволило встановити останнє місцеперебування дитини, що згодом вивело оперативників на слід підозрюваних. Вирішальними стали свідчення знайомих одного з фігурантів справи.

Під час обшуку в селі Родинівка правоохоронці розбили бетон у підвалі та виявили тіло зниклої дитини. Пізніше один із затриманих зізнався у скоєнні другого злочину — вбивстві жінки.

Під час судового розгляду обвинувачені визнали свою провину лише частково, намагаючись перекласти відповідальність за вбивства один на одного. Один фігурант визнав лише факт зберігання наркотиків, інший — участь у вбивстві жінки, але заперечував свою причетність до смерті хлопчика. Також вони заявляли про тиск з боку слідства, проте суд визнав ці заяви безпідставними через наявність беззаперечної доказової бази.

Дніпровський районний суд кваліфікував дії фігурантів за статтями, що передбачають покарання за викрадення людини, умисне вбивство малолітньої дитини та умисне вбивство, вчинене групою осіб. Встановивши, що чоловіки діяли свідомо та за попередньою змовою, суд призначив обом покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

