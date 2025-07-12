Забезпечення армії дронами: Зеленський анонсував нестандартні кроки

Президент України Володимир Зеленський і міністр оборони Рустем Умєров / © Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський доручив контрактувати всі доступні обсяги пріоритетних типів дронів для української армії.

Про це він повідомив за результатами наради з міністром оборони України Рустемом Умєровим.

За його словами, триває робота з європейськими партнерами щодо фінансування цих закупівель.

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«Цього року маємо вийти на значно більші показники виробництва та постачання дронів у війська, ніж було заплановано», — наголосив Зеленський.

Український президент також анонсував «нестандартні кроки» у цьому напрямку.

«Розширюємо географію такої підтримки», — натякнув він.

Нагадаємо, напередодні речник МЗС України Георгій Тихий повідомив про переговори з європейськими партнерами щодо закупівлі низки систем ППО. Йдеться не лише про Patriot, але й інші засоби для створення ешелонованої, надійної системи протиповітряної оборони.

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