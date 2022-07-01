Забезпечення спроможності на самозахист та санкційна політика: Єрмак розповів, яких міжнародних гарантій безпеки хоче Україна

Забезпечення спроможності на самозахист та санкційна політика: Єрмак розповів, яких міжнародних гарантій безпеки хоче Україна

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що швидке відновлення оборонного потенціалу України є одним із важливих чинників запобігання можливому повторенню російської агресії.

Проект міжнародних безпекових гарантій для України включатиме надання сучасного озброєння, фінансову допомогу, систему договорів на випадок агресії проти держави та санкційну політику, у тому числі превентивну.

Про це Єрмак заявив на першому засіданні Групи з питань міжнародних безпекових гарантій для України.

"Насамперед зазначу: ми свідомі того, що жодні зобов'язання від третіх сторін не здатні замінити власного потужного оборонного потенціалу України. Тому вважаємо за необхідне забезпечення спроможності України реалізувати право на самозахист. Цей блок гарантій включатиме, зокрема, подальше надання сучасних конвенційних озброєнь та бойової техніки без будь-яких обмежень та політично обумовлених перешкод", - сказав він.

Єрмак додав, що важливим чинником запобігання повторенню агресії є відновлення оборонного потенціалу України.

У цьому контексті він наголосив, що Україні буде потрібна щорічна фінансова допомога для розвитку оборонного сектору, а також поглиблення співпраці в галузях інформаційної, кібернетичної та морської безпеки, обміну й аналізу розвідувальної інформації.

Наступним блоком майбутніх безпекових рекомендацій керівник Офісу президента назвав дії щодо стримування нової агресії.

"Оперативне постачання Україні всього необхідного для забезпечення всеохопної реалізації права на самозахист, включно з озброєнням, обладнанням, фінансовою та іншою допомогою, є наріжним каменем цього блоку. Треба побудувати систему двосторонніх та/або багатосторонніх договорів, які передбачатимуть детальні механізми дій гарантів на випадок агресії проти України", - пояснив Єрмак.

Ще одним блоком гарантій він назвав санкційну політику.

"Вона має стати ефективним інструментом для недопущення повторення агресії. Нині впроваджені пакети санкцій та обмежувальних заходів мають діяти не лише до повного виведення російських військ з України", - зауважив очільник ОП.

Санкції мають тривати, вважає Єрмак, допоки країна-агресорка не надасть належних гарантій неповторення агресії проти України та не забезпечить повну компенсацію шкоди, заподіяної нашій державі та громадянам.

Нагадаємо, що Європейський Союз розпочав роботу над наступним, сьомим пакетом санкцій, у межах якого, зокрема, може бути запроваджене ембарго на імпорт золота з РФ.

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