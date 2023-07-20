Забезпечення закладів освіти ґаджетами тепер можна перевірити на інтерактивній мапі – подробиці

Міністерство освіти і науки України разом із Міністерством цифрової трансформації України запускають інтерактивну мапу розподілу девайсів, шкільної техніки між закладами освіти – дашборд.

Подробиці надали в МОН.

Дашборд – це інтерактивна мапа України, яка прозоро й публічно показує дані про передавання девайсів до закладів освіти.

До уваги батьків: що можна відстежити на інтерактивній мапі

кількість пристроїв, наданих вашому закладу освіти;

локації девайсів на рівні областей і населених пунктів;

тип девайса та від кого отримали в користування діти або вчителі;

залишкову потребу кожної області в обладнанні.

"Відтепер девайси підʼєднають до електронної системи менеджменту, яка показуватиме статус роботи ґаджета, оперативно виявлятиме несправності техніки та усуватиме їх. До цих даних мають доступ МОН і місцева ОВА", – йдеться у повідомленні МОН.

У дашборді є інформація про отримані девайси від лютого 2022 року, надалі її доповнюватимуть. Також дашборд має спеціальну форму для зворотного зв'язку.

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