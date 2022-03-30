Забезпечення житлом і грошові виплати: Верещук розповіла про допомогу внутрішньо переміщеним особам

Україна та ООН співпрацюють, аби допомогти людям, які були вимушені переселитися через війну.
У середу, 30 березня, віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук провела зустріч з Верховним комісаром ООН з питань біженців Філіпо Гранді.
Під час зустрічі визначили ключові напрями співпраці:
- 1. Забезпечення житлом переміщених осіб шляхом будівництва модульних містечок
- 2. Надання прямої грошової допомоги ВПО
У другому напрямку працює вже два проєкта. Мінреінтеграції працює над їх розширенням. Ця допомога надається додатково до допомоги від держави.
Так, Управління Верховного комісара ООН з питань захисту біженців спільно з Укрпоштою розпочали виплату по 2220 грн кожній переміщеній особі. Отримати готівку можна через відділення Укрпошти.
Запис у програму грошової допомоги розпочався у Львові 23 березня, а тепер також проходить в Ужгороді та Мукачево.
Реєстрація проходить за адресами:
- м. Львів, вул. Трускавецька 2 Б (з 9:00 до 18:00).
- м. Львів, вул. Палія 15 (з 9:00 до 18:00), вихідний – субота.
- м. Ужгород, Гуманітарний штаб “Совине гніздо”, вул. Ференца Ракоци 2 (пн-пт з 9:00 до 18:00).
- м. Ужгород, пл. Ш. Петефі 24, Ужгородський міський центр соціальних служб департаменту соціальної політики (пн-пт з 9:00 до 18:00).
- м. Мукачево, ЦНАП, вул. Духновича 2 (пн-пт з 9:00 до 18:00).
За додатковою інформацією необхідно звертатись на номер: 0800307711
Нагадаємо, в Україні створили чатбот для організації евакуації населення. За допомогою бота можливе надання гуманітарної допомоги у зонах бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.
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