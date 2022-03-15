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Забезпечував окупантам мобільний зв’язок в Україні: СБУ затримала хакера

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Забезпечував окупантам мобільний зв’язок в Україні: СБУ затримала хакера

СБУ

Зрадник допомагав анонімно здійснював телефонні дзвінки з РФ на мобільні телефони загарбників в Україні.

Служба безпеки України затримала колаборанта, який допомагав ворогу  забезпечувати  мобільний зв’язок в Україні.

Зловмиснику оголошено про підозру. 

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зрадник допомагав анонімно здійснював телефонні дзвінки з РФ на мобільні телефони загарбників в Україні. Розсилав українським силовикам і державним службовцям СМС із пропозиціями здатися і перейти на бік окупантів.

Він також передавав команди і вказівки передовим групам російських загарбників. 

"За один день через цього хакера проходило до тисячі дзвінків. Значна частина з них – від вищого керівництва ворожої армії. Наразі колаборанта затримано, в нього вилучене все обладнання", - йдеться у повідомленні.

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