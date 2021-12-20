Забила палицею: у Черкаській області затримали дівчину за вбивство дорослого чоловіка

Забила палицею: у Черкаській області затримали дівчину за вбивство дорослого чоловіка

Зловмисниця визнала свою провину.

У селі Нове Місто Уманського району виявили мертвим місцевого жителя. Він лежав на подвір’ї власного домоволодіння. 16-річну дівчину, яка скоїла злочин, затримали. Їй загрожує термін.

Про це повідомили у поліції Черкаської області.

Нагадаємо, 43-річного чоловіка до смерті побила 16-річна дівчина. Вона прийшла в гості та у неї виник конфлікт з вітчимом подруги. Дівчина била дорослого чоловіка руками, ногами й дерев'яною палицею. Він отримав смертельні травми.

У скоєному зловмисниця зізналася.

Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, оголосили дівчині про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

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Нагадаємо, у Чернігівській області сталося вбивство: донька ножем зарізала свого батька. Чоловік помер на місці події від геморагічного шоку.

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