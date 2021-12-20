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Забила палицею: у Черкаській області затримали дівчину за вбивство дорослого чоловіка

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Забила палицею: у Черкаській області затримали дівчину за вбивство дорослого чоловіка

ГУ Національної поліції в Черкаській області

Зловмисниця визнала свою провину.

У селі Нове Місто Уманського району виявили мертвим місцевого жителя.  Він лежав на подвір’ї власного домоволодіння. 16-річну дівчину, яка скоїла злочин, затримали. Їй загрожує термін.

Про це повідомили у поліції Черкаської області.

Нагадаємо, 43-річного чоловіка до смерті побила 16-річна дівчина. Вона прийшла в гості та у неї виник конфлікт з вітчимом подруги. Дівчина била дорослого чоловіка руками, ногами й дерев'яною палицею. Він отримав смертельні травми.

 У скоєному зловмисниця зізналася. 

Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, оголосили дівчині про підозру  у вчиненні  злочину передбаченого  ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження)  Кримінального кодексу України. 

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

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