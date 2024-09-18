Забили до смерті на очах у матері через борги: у Вінницькій області сталося моторошне вбивство

Зловмисники почали бити чоловіка на очах у матері, допоки той не перестав подавати ознак життя.

У Вінницькій області двоє чоловіків забили 38-річного чоловіка на очах у матері. Причиною нібито стали борги.

Про це інформує Головне управління Нацполіції у Вінницькій області.

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За даними поліції, 16 вересня вдень до поліції звернулась 66-річна вінничанка, яка розповіла, що невідомі увірвались в її квартиру та побили сина. Від отриманих травм 38-річний чоловік помер, а нападники відразу втекли.

"Цього ж дня підозрюваних затримали спецпризначенці КОРДу. Молодший переховувався в одному з сіл Вінницького району, старший перебував в обласному центрі. Фігуранти 40 та 46 років виявилися не місцевими, а проживали на Вінниччині тимчасово. Раніше вони вже неодноразово притягувались до кримінальної відповідальності за тяжкі та особливо тяжкі злочини", - сказано на сайті ГУНП.

За інформацією слідства, чоловіки прийшли до потерпілого через грошові кошти, які він нібито їм заборгував. Вдома чоловіка не було, тому чекали на нього біля під’їзду. Намагаючись врятуватись від нападників, вінничанин забіг до своєї квартири. Вони також увірвались до помешкання, де почали бити його на очах у матері, допоки той не перестав подавати ознак життя.

За цим фактом слідчим управлінням поліції розслідується провадження за п. 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

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