Забили шлакоблоком заради 400 грн: під Дніпром за жорстоке вбивство засудили трьох приятелів

Чоловіки спланували пограбування, але потім вирішили ще й відібрати життя у потерпілого.

У Кам’янському Дніпропетровської області суд виніс винесено вирок трьом приятелям, які заради легкої наживи пограбували місцевого мешканця, а потім його вбили.

Також читайте У Києві біля Лаври двоє хлопців розбили скло у тролейбусі, а потім побили водія і перехожого через зауваження

Про це повідомляє прокуратура Дніпропетровської області.

Трьох чоловіків визнали винними у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.115 та ч.4 ст.187 КК України (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб; розбій).

Подія сталася у грудні 2017 року в місті Кам'янське. Троє чоловіків віком від 22 до 29 років на місцевому автовокзалі вирішили отримати "легкі гроші". Вони підійшли до незнайомого чоловіка, силоміць вивели його з вокзалу та біля житлового будинку побили до втрати свідомості. Після цього вони забрали у потерпілого 400 грн і втекли.

За декілька хвилин вони повернулися на місце злочину та почергово завдали жертві численні удари фрагментом шлакоблоку. Від отриманих травм містянин помер.

"Двом чоловікам, раніше судимим, суд призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їм майна. Їх спільника засуджено до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - розповіли у пресслужбі прокуратури.

Нагадаємо, що у Польщі правоохоронці до смерті побили 25-річного жителя Вінницької області, який перебував на заробітках.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання