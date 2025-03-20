Змушувала жебракувати: затримано жінку, яка знущалася з людей з психічними розладами

Шахрайка відбирала всі кошти та продукти харчування у потерпілих, а також погрожувала їм фізичною розправою.

У Сумах правоохоронці затримали 38-річну жінку, яка забирала у вразливої категорії осіб документи і банківські картки та змушувала жебракувати.

Сумська обласна прокуратура повідомила про це 20 березня.

Шахрайці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 149 КК України. За даними слідства, вона підшукувала осіб, які потрапили в тяжкі життєві обставин та, користуючись їх уразливим станом, а в деяких випадках психічними розладами, залучала до зайняття жебрацтвом.

Підозрювана знущалася з людей з психічними розладами Фото: Сумська обласна прокуратура

При цьому жінка забирала в потерпілих паспорти та банківські картки, обіцяючи їм належні умови існування. Однак фактично відбирала всі отримані від подачок кошти та продукти харчування, а також погрожувала фізичною розправою, якщо потерпілі відмовлялись просити милостиню.

"На даний час задокументовано одного потерпілого, якого підозрювана змушувала жебракувати, однак досудове розслідування триває, перевіряється її причетність до вчинення інших злочинів. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні прокуратури.

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