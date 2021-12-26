Брала все, що не так лежить: у Польщі українка на 100 тисяч злотих обікрала роботодавця

У жінки та її співмешканця відібрали паспорт та заборонили виїзд Польщі.
У Свебодзіні в Польщі "відзначилася" 35-річна українка. Жінку затримала поліція за її воровкуватість - заробітчанка обікрала на кругленьку суму склад, на якому працювала.
Про це повідомляє сайт місцевої поліції.
Зазначається, що 35-річна громадянка України обкрадала склад, а її 33-річний співмешканець зберігав крадене.
Протягом місяця заробітчанка вчинила кільканадцять крадіжок зі складу, де працювала і винесла товару на понад 100 тисяч злотих (майже 670 тисяч гривень).
Жінка виносила зі складу Amazon під одягом цінні речі: біжутерію та електроніку. Злодійку вирахували, в тому числі завдяки камерам спостереження на робочому місці. Затримали її "на гарячому", коли вона під одягом знову намагалася винести черговий товар.
Вдома у працівниці складу виявили вкрадені речі.
Жінці та її співмешканцю, також громадянину України, який допомогав переховувати крадене, повідомили про підозру. Їм загрожує до 5 років в'язниці. Обом за рішенням суду видали заборону на виїзд із Польщі, також у них вилучили паспорти.
Нагадаємо, що Польщі окружний суд у Познані виправдав громадянку України, яку звинувачували у вбивстві співмешканця.
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