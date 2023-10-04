Забирали гроші та нерухомість: СБУ знешкодила банду, яка знущалася з мешканців двох областей України

Служба безпеки України знешкодила банду, яка тероризувала мешканців Кіровоградської та Одеської областей. Вони здійснювали розбійні напади на місцевих мешканців та вимагали гроші, автомобілі та нерухомість.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, банда тероризувала мешканців Одещини та Кіровоградщини. Вони вимагали у них гроші та нерухомість, а у разі незгоди платити - погрожували викраденням та фізичною розправою над їхніми близькими.

“Задокументовано, що кримінальники створили штучну конфліктну ситуацію з мешканцем Одещини, з якого потім вимагали “переписати” власну квартиру на одного з рекетирів. Крім того, учасники угруповання продавали зброю і боєприпаси, залишені російськими окупантами на місцях активних бойових дій. Своїх клієнтів підшукували через власні зв’язки, у тому числі серед представників кримінального середовища”, - розповіли в СБУ.

Там також додали, що правоохоронці затримали лідера банди і трьох учасників під час спроби продати автомат Калашникова та великокаліберний кулемет. За це вони сподівалися одержати 5,5 тисяч доларів.

“За даними слідства, угруповання організував мешканець Одещини, який раніше притягувався до відповідальності за тяжкі злочини. Під час нападів на громадян зловмисники діяли з крайньою жорстокістю і застосовували насильство до потерпілих. У подальшому вони планували поступово поширювати свій злочинний вплив на різні регіони України. Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за шістьма статтями Кримінального кодексу України. Наразі вони перебувають під вартою. Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми”, - зазначили в СБУ.

Нагадаємо, що СБУ викрила колаборантку, яка допомагала окупантам під час окупації Херсонщини.

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