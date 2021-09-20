Забирав гроші і не випускав з квартири: у Києві онук утримував у заручниках бабусю і знущався з неї

Забирав гроші і не випускав з квартири: у Києві онук утримував у заручниках бабусю і знущався з неї

Онук тримав у страху цілу родину: свою матір, молодшого брата і бабусю.

У Києві судитимуть 26-річного молодика, який знущався зі своєї 72-річної бабусі.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно киянина, який систематично вчиняв домашнє насильство стосовно своєї 72-річної бабусі в присутності свого неповнолітнього брата (ст. 126-1 КК України).

"Згідно з матеріалами обвинувачення, підозрюваний оселився у загальному коридорі будинку під дверима квартири, в якій проживає бабуся, позбавляючи її можливості виходити з квартири. Протягом року чоловік систематично словесно ображав нецензурними висловлюваннями свою бабусю, залякував, принижував, погрожував фізичною розправою, а також вимагав грошові кошти та продукти харчування", - повідомляють у прокуратурі.

Старенька терпіла знущання, бо боялася за життя своєї доньки та неповнолітнього онука. Вона віддавала чоловікові останні гроші та готувала для нього їжу.

Оскільки бабусин онук вже неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства, а також був судимий, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Чоловіку загрожує реальне покарання у виді позбавлення волі строком до 2-х років.

Нагадаємо, що у Києві онук знущався з бабусі, а коли приїхала поліція, стрибнув з восьмого поверху.

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