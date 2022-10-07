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Стівен Кінг написав гнівне послання росіянам у твіттері і заробив вподобайку від українського Міноборони: "Забирайтеся нах*й з України"

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Стівен Кінг написав гнівне послання росіянам у твіттері і заробив вподобайку від українського Міноборони: "Забирайтеся нах*й з України"

Американський письменник Стівен Кінг жорстко проїхався по Росії і висловив підтримку Україні.

Відомий американський письменник Стівен Кінг від початку російської агресії підтримує Україну. У своєму твітері він вчергове звернувся до росіян і передав їм послання від світу.

Його він оприлюднив у своєму твіттері.

"Світ — Росії: Забирайтеся на х*й з України. Це - не ваша країна", - написав Кінг.

За свою позицію метр світової літератури отримав респект від українського Міноборони.

"Своєю працею "Як писати книги" ви навчили світ, як писати. Сьогодні ви навчаєте світ, як розмовляти з росією єдиним зрозумілим для неї способом", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, що "король жахів" Стівен Кінг одним із перших серед іноземних зірок підтримав українців у війні з Росією. Так нещодавно він захопився успіхами ЗСУ на фронті, написавши, що українці "надирають дупи" росіянам.

Пізніше письменник потролив Путіна. Стівен Кінг зазначив, що "Путін думав, що має справу з болонкою, проте зіткнувся з росомахою". 

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Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
1444
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