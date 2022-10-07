Стівен Кінг написав гнівне послання росіянам у твіттері і заробив вподобайку від українського Міноборони: "Забирайтеся нах*й з України"

Американський письменник Стівен Кінг жорстко проїхався по Росії і висловив підтримку Україні.

Відомий американський письменник Стівен Кінг від початку російської агресії підтримує Україну. У своєму твітері він вчергове звернувся до росіян і передав їм послання від світу.

Його він оприлюднив у своєму твіттері.

"Світ — Росії: Забирайтеся на х*й з України. Це - не ваша країна", - написав Кінг.

World to Russia: Get the fuck out of Ukraine. It’s not your country. — Stephen King (@StephenKing) October 6, 2022

За свою позицію метр світової літератури отримав респект від українського Міноборони.

"Своєю працею "Як писати книги" ви навчили світ, як писати. Сьогодні ви навчаєте світ, як розмовляти з росією єдиним зрозумілим для неї способом", - зазначили у відомстві.

With your "On Writing" you taught the world how to write.

Today you are teaching the world how to talk to russia in the only way it is capable of understanding!

We salute you, sir! — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 6, 2022

Нагадаємо, що "король жахів" Стівен Кінг одним із перших серед іноземних зірок підтримав українців у війні з Росією. Так нещодавно він захопився успіхами ЗСУ на фронті, написавши, що українці "надирають дупи" росіянам.

Пізніше письменник потролив Путіна. Стівен Кінг зазначив, що "Путін думав, що має справу з болонкою, проте зіткнувся з росомахою".

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