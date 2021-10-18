Забирають лише після дзвінка до поліції: у Харкові пацієнтів з низькою сатурацією відмовляються шпиталізувати (відео)

Містяни скаржаться, що тяжко хворих пацієнтів швидка відмовляється брати, бо у лікарнях немає місць.
У Харкові жителі скаржаться на те, що хворих на коронавірус з низькою сатурацією відмовляються забирати до лікарні.
Про це повідомляють у соцмережах.
Так, одна із харківських родин оприлюднила відео, на якому видно, що працівники швидкої, які приїхали на виклик до пацієнтки із вкрай низькою сатурацією - 32, відмовляються її забирати до лікарні.
"Моя мама захворіла на COVID-19. Жодна швидка допомога, а їх було 5, не хотіла забирати в лікарню, так як немає місць. Після того як взяли камеру і пригрозили поліцією, її відвезли в спочатку в 17-ту (там не взяли), а потім в 22-гу. "Якщо до понеділка доживе (лікарі будуть в понеділок) - тоді будемо і лікувати", - сказали в лікарні", - розповідає донька жінки.
У коментарях під публікацією користувачі почали захищати медиків швидкої, оскільки їх вини у тому, що у лікарнях немає місць, немає.
- Що вони зроблять, в коридорі покладуть? Я б на місці цієї жінки теж саме говорила, тільки лікарні забиті реально.
- Цей ролик потрібно комісії нашій показати, яка показники ліві строчить про кількість місць.
- Завтра ховаємо тещу, яка померла від ковіду. Та ж сама ситуація - 2 години швидка не забирала, в п'ятницю ввечері забрали, сказали тести і результати аналізів будуть в понеділок, ще 2 дні без ліків нормальних. Потім кожен день давали список все купували, а вона померла.
- Ну швидка виконує вказівки оператора, а той каже в яку лікарню везти, а якщо реально немає місць?
- У нашої знайомої захворіла дуже сильно мама. І її повезли в лікарню. Її ніде не брали. Повезли до Чугуєва. Поки їхали, місця закінчилися. Потім ще кудись. І тільки ввечері потрапили в лікарню, в якій є місця.
- У мене теж мама хворіла. Швидка приїхала і запитують, чи домовилися ми з лікарнею, куди її везти? Якщо так, то вони її туди відвезуть (навіть в область), якщо немає, то вони їдуть. І, мовляв, якщо домовитеся, то викликайте знову швидку, вона вас тоді відвезе.
Нагадаємо, що у Харкові зайняті усі ліжка для COVID-хворих з високопотоковим киснем. Пацієнтів доправляють в інші заклади регіону.