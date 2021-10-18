Забирають лише після дзвінка до поліції: у Харкові пацієнтів з низькою сатурацією відмовляються шпиталізувати (відео)

Забирають лише після дзвінка до поліції: у Харкові пацієнтів з низькою сатурацією відмовляються шпиталізувати (відео)

Містяни скаржаться, що тяжко хворих пацієнтів швидка відмовляється брати, бо у лікарнях немає місць.

У Харкові жителі скаржаться на те, що хворих на коронавірус з низькою сатурацією відмовляються забирати до лікарні.

Про це повідомляють у соцмережах.

Так, одна із харківських родин оприлюднила відео, на якому видно, що працівники швидкої, які приїхали на виклик до пацієнтки із вкрай низькою сатурацією - 32, відмовляються її забирати до лікарні.

"Моя мама захворіла на COVID-19. Жодна швидка допомога, а їх було 5, не хотіла забирати в лікарню, так як немає місць. Після того як взяли камеру і пригрозили поліцією, її відвезли в спочатку в 17-ту (там не взяли), а потім в 22-гу. "Якщо до понеділка доживе (лікарі будуть в понеділок) - тоді будемо і лікувати", - сказали в лікарні", - розповідає донька жінки.

У коментарях під публікацією користувачі почали захищати медиків швидкої, оскільки їх вини у тому, що у лікарнях немає місць, немає.

Що вони зроблять, в коридорі покладуть? Я б на місці цієї жінки теж саме говорила, тільки лікарні забиті реально.

Цей ролик потрібно комісії нашій показати, яка показники ліві строчить про кількість місць.

Завтра ховаємо тещу, яка померла від ковіду. Та ж сама ситуація - 2 години швидка не забирала, в п'ятницю ввечері забрали, сказали тести і результати аналізів будуть в понеділок, ще 2 дні без ліків нормальних. Потім кожен день давали список все купували, а вона померла.

Ну швидка виконує вказівки оператора, а той каже в яку лікарню везти, а якщо реально немає місць?

У нашої знайомої захворіла дуже сильно мама. І її повезли в лікарню. Її ніде не брали. Повезли до Чугуєва. Поки їхали, місця закінчилися. Потім ще кудись. І тільки ввечері потрапили в лікарню, в якій є місця.

У мене теж мама хворіла. Швидка приїхала і запитують, чи домовилися ми з лікарнею, куди її везти? Якщо так, то вони її туди відвезуть (навіть в область), якщо немає, то вони їдуть. І, мовляв, якщо домовитеся, то викликайте знову швидку, вона вас тоді відвезе.

Нагадаємо, що у Харкові зайняті усі ліжка для COVID-хворих з високопотоковим киснем. Пацієнтів доправляють в інші заклади регіону.

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