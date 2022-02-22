"Забирають просто з вулиць": на Донбасі примусово мобілізують чоловіків і відвозять на полігони

"Забирають просто з вулиць": на Донбасі примусово мобілізують чоловіків і відвозять на полігони

Мобілізували мінімум 4 тисячі осіб.

На окупованих територіях бойовики "ЛДНР" примусово мобілізують чоловіків. За словами місцевих мешканців, облави влаштовують прямо у центрі Луганська.

Про це пише ВВС Україна.

Один із очевидців розповів, що група людей у військовій формі зупиняла перехожих хлопців та чоловіків і саджала в автобуси, що стояли поруч. Крім того, люди залякані й часто відмовляються спілкуватися.

Назвати точне число мобілізованих наразі чоловіків складно. Станом на неділю, 20 лютого, близько 4 тисяч чоловіків вже мобілізували. Про це розповів засновник "Східної правозахисної групи" Павло Лисянський.

За його словами, "влада республік" призиває на службу чоловіків, які мають російські паспорти, "ДНР" та "ЛНР". Але виїзд заборонений для всіх чоловік призовного віку.

"Чоловіків відвозять до військкоматів, пунктів військових зборів, а звідти на короткочасний інструктаж на полігони ОРДЛО, де раніше проходили навчання так звані "резервісти", - розповів Лисянський.

Зазначимо, що призову підлягають навіть неповнолітні хлопці віком від 17 років. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, у так званих "військових училищах" НЗФ "ДНР" та "ЛНР" курсантам, яким 16-18 років, віддано наказ про приведення до бойової готовності с подальшою участю у бойових діях.

До окупованого Донецька зайшли колони російської техніки

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