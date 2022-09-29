"Забирають їжу в собак": маленька українка розчулила і насмішила Мережу думками про виживання ЗСУ (відео)

Маленька дівчинка розплакалася, бо подумала, що українські захисники живуть на вулиці та відбирають їжу у собак.
Своїми думками вона поділилася з мамою.
Зворушливе відео виклали в ТікТок.
Дівчинка зі сльозами розповіла мамі, що бійці ЗСУ через війну живуть на вулиці. Також, що в них відсутня їжа, тож вони змушені забирати тушкованку з хлібом у собак.
Своїми висловлюваннями дівчинка навіть викликала сльози у бійців.
Відео вже зібрало понад 300 тисяч переглядів і понад 34 тисячі лайків.
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