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"Забирають їжу в собак": маленька українка розчулила і насмішила Мережу думками про виживання ЗСУ (відео)

"Забирають їжу в собак": маленька українка розчулила і насмішила Мережу думками про виживання ЗСУ (відео)

Дата публікації
Перегляди
2052
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"Забирають їжу в собак": маленька українка розчулила і насмішила Мережу думками про виживання ЗСУ (відео)

Маленька дівчинка розплакалася, бо подумала, що українські захисники живуть на вулиці та відбирають їжу у собак.

Своїми думками вона поділилася з мамою.

Зворушливе відео виклали в ТікТок.

Дівчинка зі сльозами розповіла мамі, що бійці ЗСУ через війну живуть на вулиці. Також, що в них відсутня їжа, тож вони змушені забирати тушкованку з хлібом у собак.

Своїми висловлюваннями дівчинка навіть викликала сльози у бійців.

Відео вже зібрало понад 300 тисяч переглядів і понад 34 тисячі лайків.

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