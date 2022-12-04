Забиті лікарні і морги: ЗСУ за два дні ліквідували та "вивели з ладу" на Донбасі три сотні окупантів

На Донеччині та Луганщині росіянам дістається від ЗСУ. Трупами російських вояків забиті морги лікарень на Донбасі.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, Генштаб отримав підтвердження успішної роботи ЗСУ на Донбасі.

"За уточненою інформацією, у період від 28 до 30 листопада цього року до 70 поранених та понад 230 загиблих російських загарбників доправлено до лікарняних закладів тимчасово окупованих населених пунктів Донецької та Луганської областей", - йдеться в повідомленні.

Також ЗСУ добряче "насипали" російським загарбникам на Запоріжжі. Так, 2 грудня, до місцевої лікарні Мелітополя привезли чергову партію поранених та тіла загиблих окупантів.

Нагадаємо, що впродовж листопада Сили оборони встановили новий рекорд зі знищення російських окупантів в Україні. Було знищено 16970 рашистських солдатів. Це найбільша кількість за весь час війни.

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