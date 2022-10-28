Забив до смерті, а тіло скинув у шахту ліфта: на Прикарпатті чоловік розправився з товаришем

В Івано-Франківську чоловіки розпивали алкоголь, однак зустріч закінчилася страшною трагедією.

В Івано-Франківську 34-річного чоловіка засуджено за вбивство та крадіжки.

Про це повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі.

Прокурори в суді довели, що обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, у закинутому приміщенні недобудови в Івано-Франківську вбив свого знайомого. Він завдав товаришу кулаками ударів, а далі бив його дерев’яною палицею по голові та тілу. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці.

Щоб приховати злочин, він скинув тіло у шахту ліфта, засипавши будівельними відходами й мотлохом. Після чого втік та переховувався від слідства.

Також доведено його вину у вчиненні низки крадіжок із підвальних приміщень в Івано-Франківську.

Суд призначив йому покарання – 9 років позбавлення волі.

Раніше стало відомо, що на Житомирщині грабіжник вбив подружжя, замаскувавши різанину під сімейну сварку.

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