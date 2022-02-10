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Забив до смерті через конфлікт: на Дніпропетровщині затримали жорстокого вбивцю

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Забив до смерті через конфлікт: на Дніпропетровщині затримали жорстокого вбивцю

Національна поліція Дніпропетровської області

Після вбивства чоловік втік до Дніпра.

У Кам'янському Дніпропетровській області затримали чоловіка, якого підозрюють у жорстокому вбивстві родички.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, про те, що сталося, в поліцію повідомив чоловік, який біля будинку виявив тіло своєї 47-річної співмешканки.

У ході слідчих дій правоохоронці встановили, що до вбивства може бути причетний раніше засуджений 30-річний зять жінки. Напередодні між ними стався конфлікт. Не впоравшись із емоціями, громадянин схопив палицю і забив нею родичку. Після чого втік до Дніпра.

“Поліцейські затримали підозрюваного в місті Дніпро. За погодженням з Жовтоводською окружною прокуратурою йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (“Умисне вбивство”) КК України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу”, — розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

Нагадаємо, що у Києві чоловік через ревнощі тяжко поранив дружину ножем.

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