Забив до смерті чоловіка: у Черкаській області до 11 років ув'язнення засудили неповнолітнього

Забив до смерті чоловіка: у Черкаській області до 11 років ув'язнення засудили неповнолітнього

Хлопець з товаришем до смерті побили чоловіка.

У Черкаській області суд виніс вирок підліткові, який разом із товаришем до смерті побив 48-річного чоловіка. Він проведе у в'язниці 11 років життя.

Про це повідомляє прокуратура Черкаської області.

Неповнолітнього звинувачували в умисному вбивства 48-річного жителя Монастирищенського району Черкаської області.

Подія сталася влітку 2018 року. Двоє нетверезих неповнолітніх жорстоко побили чоловіка. Ударів завдавали у голову та по всьому тілу. Від отриманих травм потерпілий помер.

Одного з хлопців затримали, інший втік за кордон.

"Вироком Черкаського районного суду Черкаської област зловмисника визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п. 12. ч. 2 ст. 115 КК України, та засуджено до 11 років позбавлення волі. Іншого неповнолітнього співучасника вчиненого злочину, який ухиляється від суду, оголошено в міжнародний розшук та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, що у Дніпрі правоохоронці знайшли поряд із лісосмугою тіло військовослужбовця. Чоловік помер у результаті ножових поранень.

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