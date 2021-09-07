Забив до смерті і пішов в іншу кімнату: під Дніпром батько жорстоко вбив свого сина

Забив до смерті і пішов в іншу кімнату: під Дніпром батько жорстоко вбив свого сина

Чоловікові загрожує до 10 років в'язниці.

У Кам'янському Дніпропетровської області правоохоронці затримали чоловіка, який вбив власного сина.

Про це повідомили в Нацполіції області.

Як з'ясувалося, 5 вересня близько 18:00 між двома чоловік сталася сварка. Не впоравшись з емоціями, батько кілька разів ударив сина, після чого пішов до іншої кімнати. Пізніше мати виявила тіло 36-річного потерпілого без ознак життя.

“Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За погодженням з Кам’янською окружною прокуратурою йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (“Умисне тяжке тілесне ушкодження”) КК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу”, — розповіли в пресслужбі поліції області.

Якщо в суді буде доведено вину підозрюваного, за ґрати він вирушить на термін до 10 років.

Нагадаємо, що у Кривому Розі невідомі жорстоко вбили собаку місцевого зоозахисника.

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