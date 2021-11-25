Забив до смерті молотком: у Харкові брат убив брата

Чоловіка затримали одразу після скоєного.

У Харкові судитимуть чоловіка, який вбив брата. Він під час сварки зайдав йому ударів молотком.

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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

Згідно з ухвалою суду, підозрюваному у вбивстві 26-річному харків'янину обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді 2021 року чоловік перебував в квартирі зі своїм братом та його дівчиною. Між братами виникла сварка, під час якої підозрюваний завдав удари молотком по голові своєму братові, від яких останній впав на підлогу, а нападник пішов з квартири.

Дівчина потерпілого викликала швидку допомогу,яка доправила постраждалого до лікарні, де менш ніж через добу він помер.

26-річного харків'янина затримали і повідомили про підозру у скоєнні вбивства.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Нагадаємо, що 6-річного хлопчика з Англії закатували до смерті власний батько та мачуха — його не годували, не перевдягали і годинами ізолювали в окремій кімнаті, змушуючи спати просто на підлозі. Жінка записувала муки дитини на камеру, де на кількох відео чути, як хлопчик плаче від болі, повторюючи, що його ніхто не любить.

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