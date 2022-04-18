Забив до смерті під час сварки: на Дніпропетровщині затримали парубка, який жорстоко вбив свого родича

Хлопець не впорався з емоціями та наніс родичу декілька ударів по голові та тілу.
У Дніпропетровській області правоохоронці затримали хлопця, якій підозрюється в жорстокому вбивстві свого дяди.
Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.
Як стало відомо, подія сталася в Новомосковському районі. Там у приватному будинку між 40-річним чоловіком та 20-річним хлопцем виник конфлікт, в ході якого парубок не впорався з емоціями та наніс родичу декілька ударів по голові та тілу. Постраждалий від отриманих травм помер на місці.
“Слідчим за узгодженням з Новомосковською окружною прокуратурою затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (“Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого”) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Досудове розслідування триває”, — розповіли в пресслужбі Нацполіції області.
Нагадаємо, що на Дніпропетровщині під час чергового ракетного обстрілу російські військові пошкодили дачні будинки у Дніпровському районі.
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