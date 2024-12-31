Забив до смерті свого трирічного сина: поліція затримала мешканця Дніпропетровщини

Наразі він перебуває під вартою.

33-річний мешканець м. П'ятихатки наніс не менше 10 ударів рукою і палицею своєму 3-річному сину. Дитина від отриманих травм померла у лікарні.

Про це повідомила Дніпропетровська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Жовтоводської окружної прокуратури повідомлено про підозру чоловіку за фактом нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть малолітнього (ч. 2 ст. 121 КК України)", – йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування здійснюється слідчими відділу поліції №7 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Нагадаємо, у Броварському районі 32-річний чоловік застрелив свого 62-річного орендодавця. Після вбивства зловмисник викрав автомобіль жертви.

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