Забив до смерті свого трирічного сина: поліція затримала мешканця Дніпропетровщини

Наразі він перебуває під вартою.
33-річний мешканець м. П'ятихатки наніс не менше 10 ударів рукою і палицею своєму 3-річному сину. Дитина від отриманих травм померла у лікарні.
Про це повідомила Дніпропетровська обласна прокуратура.
"За процесуального керівництва Жовтоводської окружної прокуратури повідомлено про підозру чоловіку за фактом нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть малолітнього (ч. 2 ст. 121 КК України)", – йдеться в повідомленні.
Досудове розслідування здійснюється слідчими відділу поліції №7 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.
Нагадаємо, у Броварському районі 32-річний чоловік застрелив свого 62-річного орендодавця. Після вбивства зловмисник викрав автомобіль жертви.
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