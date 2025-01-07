Забив до смерті власного батька: у Рівному поліція затримала зловмисника

6 січня, близько 10:20 на спецлінію 102 звернулася 49-річна жителька обласного центру, що брат за місцем проживання на вулиці Волинської Дивізії вчиняє домашнє насильство відносно 78-річного батька.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненщини.

"На місце події прибули працівники сектору протидії домашнього насильства, які відібрали у потерпілого заяву про вчинене правопорушення. Оскільки, в останнього були сліди побоїв, 49-річна рівнянка за рекомендацією поліцейських викликала медиків", – йдеться в повідомленні.

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Однак по дорозі до лікарні в кареті швидкої пенсіонер помер.

Працівники карного розшуку встановили, що 47-річний рівнянин в стані алкогольного сп’яніння наніс 78-річному батькові численні удари руками та ногами в область голови та тулуба.

Вони затримали його та оголосили підозру.

Також зазначається, зловмисник і раніше був судимий за нанесення легких тілесних ушкоджень та понад 20 разів притягався до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, 39-річного жителя Тячівщини затримали у вересні 2022 року після звернення 12-річної дівчинки, яка розповіла, що її батько протягом тривалого часу систематично ґвалтує її разом з неповнолітньої сестрою.

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