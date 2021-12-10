Забив до смерті, заховав тіло і допомогав шукати: у Запорізькій області за вбивство знайомого засудили чоловіка

Чоловік ще живого знайомого виніс на вулицю, а вранці виявив його мертвим.
У Запорізькій області суд виніс вирок чоловікові, який до смерті побив знайомого і намагався приховати його тіло. Йому дали 8 років позбавлення волі.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Запорізької області.
Бердянський міськрайонний суд визнав винним 30-річного чоловіка у побитті знайомого після якого він помер (ч. 2 ст. 121 КК України).
На суді було доведено, що мешканець Бердянського району, під час застілля зі знайомим похизувався перед ним своєю фізичною перевагою. Словесна суперечка переросла в бійку.
"Задавши численні удари по голові потерпілому, обвинувачений переніс його у непритомному стані на вулицю. Вранці, усвідомивши, що його знайомий помер, приховав тіло у господарській споруді для худоби. Майже півтора місяці тривали розшуки потерпілого. При цьому, чоловік весь час брав активну участь у пошуках загиблого", - повідомляють у прокуратурі.
Вироком суду обвинуваченого засуджено до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що на Одещині до довічного ув'язнення засудили 47-річного чоловіка, який жорстоко вбив цілу сім'ю.
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