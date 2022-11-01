Забив молотком і розчленував жінку: у Павлограді затримали душогуба (фото)

У Дніпропетровській області чоловік з особливою жорстокістю вбив свою знайому.

У Павлограді поліцейські затримали місцевого жителя за скоєння вбивства з особливою жорстокістю. Чоловік забив 48-річну жінку молотком та розчленував її тіло.

Про це повідомили в поліції Дніпропетровської області.

"Правоохоронці виявили п’ять поліетиленових пакетів із фрагментами жіночого тіла. Вони встановили особу загиблої жінки - нею виявилася 48-річна жителька Миколаївської області. Поліцейські відпрацювали камери відеоспостереження, встановили близьких померлої та опитали їх. З’ясувалося, що останнім часом потерпіла тісно спілкувалась з 54-річним жителем Павлограда", - йдеться у повідомленні відомства.

У квартирі чоловіка відбувся обшук, під час якого були виявлені речові докази. Було встановлено, що потерпіла перебувала в гостях у чоловіка, де між ними виникла сварка.

"Під час конфлікту підозрюваний завдав жінці декілька ударів молотком по голові, а наступного дня виявив її мертвою. Щоб приховати злочин, він розчленував тіло та склав його до пакетів. Того ж дня на велосипеді вивіз фрагменти тіла до іншого району міста", - шокували подробицями в поліції.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Знаряддя злочину та речові докази вилучили та направили на експертне дослідження.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - позбавлення волі терміном до п'ятнадцяти років. Триває слідство.

Нагадаємо, на Київщині чоловік вбив наречену, розчленував її тіло та сховав у валізі.

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