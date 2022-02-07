Забив обухом сокири: у Дніпрі три роки не могли винести вирок жорстокому вбивці

Подія сталася ще влітку 2018 року.
У Дніпрі до семи років в'язниці засудили чоловіка, який обухом сокири до смерті забив свого товариша.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури області.
Як стало відомо, подія сталася ще влітку 2018 року. Між двома чоловіками під час гуляння розгорівся конфлікт. Перебуваючи вже під дією алкоголю, один із них не впорався з емоціями, схопив сокиру та забив нею свого приятеля.
Внаслідок чого потерпілий помер.
“Вину чоловік не визнав, проте стороною обвинувачення її доведено у повному обсязі. За публічного обвинувачення Західної окружної прокуратури міста Дніпра громадянина визнано винним у вбивстві людини. Суд призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі”, — розповіли в пресслужбі прокуратури області.
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