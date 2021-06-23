Забив палицею: в Одеській області син намагався приховати вбивство рідної матері 

Затриманий не відразу розповів правоохоронцям, як саме сталась трагедія.

В Одеській області поліцейські затримали 56-річного чоловіка за підозрою у вбивстві рідної матері. Він каже, що знайшов матір мертвою після сварки.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП в Одеській області.

Після з сварки з сином 84-річну жительку села Нерубайське правоохоронці знайшли у власному дворі з розбитою головою. Її син залишив після себе вибите скло на дверях, розкидані речі зі слідами крові та інші речові докази. Однак чоловік до останнього намагався переконати поліцейських, що знайшов матір без ознак життя, коли прокинувся.

Тільки під тиском доказів чоловік зізнався, що був п'яний і бив свою матір дерев'яною палицею. Потім він змив з себе сліди крові, переодягнувся в чистий одяг і подзвонив в поліцію.

Правопорушнику оголошено підозру та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, в Ізмаїлі двоє підлітків забили до смерті місцевого жителя. Ізмаїльський районний суд засудив їх до двох років позбавлення волі у виховній колонії.

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