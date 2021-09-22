Забив топорищем: під Дніпром засудили чоловіка за вбивство матері п'ятьох дітей

Касаційний суд виніс вирок чоловікові - довічне ув'язнення.

Верховний суд України виніс вирок чоловікові, який топорищем забив свою співмешканку - матір п’ятьох дітей.

Також читайте Зарубав сокирою і покинув на вулиці: в Одеській області чоловік жорстоко вбив пенсіонерку

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду залишив без змін судові рішення стосовно мешканця одного із сіл Дніпропетровської області. Його засудили за умисне вбивство двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).

"Прокурором доведено, що увечері 25 березня 2020 року чоловік, перебуваючи поблизу дитячого майданчика у селі Китайгородка, після сварки зі своєю співмешканкою та її вітчимом, забив їх до смерті дерев’яним топорищем, залишивши без матері п’ятьох неповнолітніх дітей", - повідомили в Генпрокуратурі.

Верховний Суд погодився, що покарання у вигляді довічного позбавлення волі є справедливим заходом для обвинуваченого.

Нагадаємо, що у Старобільську Луганської області сталося подвійне вбивство. У злочині підозрюється 36-річний Дмитро Федорченко, який був племінником вбитої жінки та однокласником вбитого чоловіка. Зараз зловмисника розшукують правоохоронці.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання