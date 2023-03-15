Забився під бампер автівки: одеські рятувальники визволили фазана

У вівторок, 14 березня, надзвичайники Одеси врятували фазана. Визволену з-під бампера автомобіля пташку передали до місцевого зоопарку.

Про це інформує пресслужба ДСНС України.

"Набридло, мабуть, цьому красеню жити в селі, тому скористався можливістю забитися під передній бампер легкового автомобілю та "приїхав" у місто", - йдеться в повідомленні.

Власниця автівки самостійно боялася чіпати пташку, тому приїхала в пожежну частину й попросила витягти тваринку з-під бамперу. Рятувальники дістали фазана, нагодували і передали в Одеський зоопарк.

Раніше ми повідомляли, що у Кривому Розі рух транспорту зупинився через маленьке фазанча. Вантажівки та легковики зупинилися, аби врятувати крихітну пташку.

Диво-порятунок: під завалами будинку у Дніпрі знайшли клітку з неушкодженою шиншилою

Читайте також: