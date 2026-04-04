Заблоковані 90 млрд євро: ЄС не знає що робити з Орбаном, поки Україна шукає гроші на зброю

Реклама

На тлі шантажу Дональда Трампа європейських союзників можливою зупинкою продажу Україні зброї через натовський механізм PURL, якщо вони не приєднаються до війни США та Ізраїлю проти Ірану й не допоможуть розблокувати Ормузьку протоку, ЄС досі не може знайти шлях розблокувати життєво необхідний для Києва кредит на 90 млрд євро.

Як відомо, рішення про виділення 90 млрд євро допомоги Україні на 2026-2027 роки ухвалили на саміті ЄС у середині грудня минулого року після того, як лідери країн-членів не змогли домовитися про використання 140 млрд євро заморожених активів Центробанку РФ, які зберігаються в бельгійському депозитарії Euroclear. І справа була не лише в позиції самої Бельгії. Протягом довгого часу адміністрація Трампа здійснювала тиск на європейські країни, щоб вони відмовилися від ідеї використання заморожених російських активів, бо це буцімто може нашкодити переговорному процесу з Москвою.

США, як бачимо, вчергове помилилися. Переговори України з Росією, в яких Америка позиціонує себе як посередника, у глухому куті. Вв’язавшись у довгу війну проти Ірану, Трамп навіть погрожує виходом із НАТО, якщо європейські союзники не допоможуть йому стабілізувати ситуацію на Близькому Сході. На цьому тлі ЄС мав би діяти швидше, щоб знайти шлях розблокувати 90 млрд євро для України, страхуючи себе й Київ від ще більших ризиків. Адже, нагадаємо, адміністрація Трампа послабила санкції проти російської та іранської нафти, щоб зменшити ціновий шок на світовому енергетичному ринку.

Реклама

Проте ЄС ніяк не може зважитися на дійсно дієві кроки, щоб приборкати угорського прем'єра Віктора Орбана, який і блокує виділення Україні 90 млрд євро, левова частина яких має піти на закупівлю озброєння для ЗСУ. Тож чи знайдуть у Брюсселі альтернативний шлях?

Приборкати Орбана: ЄС не знає, що робити

Першу виплату за безвідсотковим кредитом ЄС на 90 млрд євро Україна мала отримати вже на початку квітня. В Єврокомісії (ЄК) пояснювали, що до кінця 2026 року Київ отримає 45 млрд євро, 16,7 млрд євро з яких піде на бюджетну підтримку, решта 28,3 млрд євро — на фінансування оборонно-промислового потенціалу. Тобто, як бачимо, левова частина допомоги ЄС на 90 млрд євро спрямована саме на підтримку як українського ОПК, так і закупівлю критично необхідних озброєнь, у тому числі в США.

Проте в грудні минулого року, ухвалюючи рішення про надання Україні цього пакету допомоги, Євросоюз не врахував ризик його блокування Угорщиною й не передбачив шляхи обходу вето Орбана. А це було не складно передбачити з огляду на вирішальні для угорського прем’єра, який вже 16 років при владі, парламентські вибори 12 квітня.

Ще в лютому на зустрічі послів країн-членів ЄС Угорщина заблокувала зміни до регламенту багаторічної фінансової рамки Євросоюзу на 2021-2027 роки, внесення змін до Механізму підтримки України та впровадження механізму посиленого співробітництва для запуску кредиту. Всі три пункти необхідні для виділення Києву фінансування. Два останніх рішення ЄС схвалив кваліфікованою більшістю голосів. На сьогодні Угорщина блокує головне з них — одноголосне «так» Ради ЄС щодо початку виділення Україні грошей за кредитом на 90 млрд євро.

Реклама

В середині березня, після чергового саміту ЄС, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголошувала, що кредит залишається заблокованим, бо один лідер не дотримується свого слова.

«Європейська Рада ухвалила відповідне рішення в грудні. І була умова, що три країни (Угорщина, Словаччина та Мальта — Ред.) не братимуть участі в кредиті, і ця умова була виконана. Але дозвольте мені повторити те, що я сказала в Києві: ми виконаємо свою роботу так чи інакше», — зазначала Урсула фон дер Ляєн.

Але пізніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що швидко вирішити проблему не вдасться. Також він не відповів на питання про альтернативні варіанти дій, якщо Віктор Орбан залишиться при владі в Угорщині після парламентських виборів 12 квітня. Очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас сподівається, що рішення щодо кредиту для України на 90 млрд євро та 20-го пакету санкцій проти Росії, який також блокують Угорщина та Словаччина, вдасться ухвалити на наступному саміті Євросоюзу, який заплановано на 18-19 червня.

«Дружби» не буде: чому справа не в нафті

Якщо кредит ЄС на 90 млрд євро не вдасться розблокувати, Володимир Зеленський сподівається на альтернативний шлях, інакше українська армія буде недофінансована. Речник ЄК Балаж Уйварі запевняє: щойно Угорщина зніме своє вето, ЄС зможе дуже швидко надати перші виплати за кредитом з наявних у бюджеті Євросоюзу коштів, не чекаючи, поки надійдуть зовнішні запозичення. Проте Брюссель не має в кишені запасних варіантів, окрім як чекати, поки Орбан програє на парламентських виборах 12 квітня в Угорщині.

Реклама

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликає скасувати принцип одностайності й перейти до ухвалення рішень кваліфікованою більшістю через блокування Угорщиною та Словаччиною рішень щодо допомоги Україні та санкцій проти Росії. Це питання вже давно стоїть на порядку денному, проте й для цього в ЄС немає політичного рішення переважної більшості країн-членів. Так само давно в ЄС обговорюється можливість позбавлення Будапешта права голосу в Раді ЄС за статтею 7 Договору про ЄС. Проте й щодо цього в блоці немає єдності.

Тим часом, за інформацією Bloomberg, у Києва вистачить коштів на покриття витрат лише до червня. В той час як послаблення США санкцій проти російської нафти та підвищення світових цін на енергоносії через війну на Близькому Сході та блокування Іраном Ормузької протоки може принести Росії додатково мінімум $80 млрд за рік.

Донедавна головною вимогою Угорщини та Словаччини було поновлення роботи нафтопроводу «Дружба». ТСН.ua вже писав, що прокачка нафти цим маршрутом, який проходить через Україну, до Угорщини та Словаччини зупинилася ще 27 січня після чергового російського ракетно-дронового удару. Технологічне й допоміжне обладнання нафтопроводу (в тому числі один із найбільших нафтових резервуарів) поблизу Бродів зазнало значних пошкоджень. З одного боку, Київ неохоче допускає місію ЄС для інспектування пошкоджень нафтопроводу. З іншого боку, перелік вимог Будапешта та Братислави розширюється. Віктор Орбан і Роберт Фіцо вже закликають ЄС негайно зняти санкції з російської нафти та газу.

Всім давно зрозуміло, що режим Орбана в Угорщині — це «троянський кінь» Росії в ЄС і НАТО. Проте лідери країн-членів блоку навіть не дали належної оцінки появі в медіа подробиць телефонних розмов міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим, зокрема щодо лобіювання Москвою через Будапешт зняття санкцій із представників російського олігархату.

Реклама

ЄК вже затвердила пакет документів, необхідний для швидкого виділення коштів Україні за кредитом на 90 млрд євро, зокрема й щодо преференцій із закупівель дронів для Сил оборони України. Також ЄС виділив Україні 80 млн євро з прибутків від заморожених російських активів. Проте головної проблеми це не вирішує. Й навіть якщо Орбан програє вибори в Угорщині 12 квітня, Євросоюз не застрахований від подальших блокувань важливих рішень іншими країнами.