Заблокований кордон: на двох пунктах пропуску фермери не пускають фури до Польщі

Нині розблоковано два КПП у Львівській області.
Станом на ранок 28 березня на пунктах пропуску "Ягодин" у Волинській області та "Рава-Руська" на Львівщині фермери взагалі не пропускають вантажівки в бік Польщі. Така сама ситуація була напередодні.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
Загалом поляки продовжують блокувати або повністю обмежувати можливість проїзду для вантажних транспортних засобів на трьох напрямках: "Ягодин", "Рава-Руська" та "Угринів". Нині у чергах біля цих пунктів пропуску стоять майже 370 вантажівок. Найбільше їх біля КПП "Ягодин" — 200 фур.
Демченко каже, що фермери змінюють свої інтереси щодо пропуску вантажів на напрямку "Угринів". Так 25 березня польська сторона повідомила, що в бік їхньої країни пропускатимуть по одній фурі на добу, а 26 березня надійшла інформація, що будуть пропускати по три вантажівки на годину — від 17:00 27 березня до 9:00 28 березня. Що буде далі, після цього часового відрізку, представник ДПСУ не береться прогнозувати.
"Вони пропускають дуже мало (фур — Ред.) від пропускної спроможності пункту пропуску. За минулу добу це десь 90 вантажівок. Хоча це найбільший напрямок, який може за добу пропускати 1200-1400 вантажівок в обох напрямках. Натомість ми маємо нульові показники від Польщі і лише 90 вантажівок в бік України", — наголосив Демченко.
Черги з вантажних транспортних засобів спостерігаються і біля двох розблокованих пунктів пропуску у Львівській області. Так, навпроти пункту пропуску "Краківець" — 700 фур, а біля "Шегині" — 400.
Представник Держприкордонслужби пояснює цю ситуацію тим, що водії обирають ці напрямки для перетину кордону, бо на цих КПП є інтенсивний рух в обох напрямках.
Як повідомлялося, 28 березня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль прибув з візитом до Польщі, де вже зустрівся зі своїм колегою Дональдом Туском. Зокрема, сторони обговорять ситуацію на українсько-польському кордоні.