Заблокований кордон: на двох пунктах пропуску фермери не пускають фури до Польщі

Станом на ранок 28 березня на пунктах пропуску "Ягодин" у Волинській області та "Рава-Руська" на Львівщині фермери взагалі не пропускають вантажівки в бік Польщі. Така сама ситуація була напередодні.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Загалом поляки продовжують блокувати або повністю обмежувати можливість проїзду для вантажних транспортних засобів на трьох напрямках: "Ягодин", "Рава-Руська" та "Угринів". Нині у чергах біля цих пунктів пропуску стоять майже 370 вантажівок. Найбільше їх біля КПП "Ягодин" — 200 фур.

Демченко каже, що фермери змінюють свої інтереси щодо пропуску вантажів на напрямку "Угринів". Так 25 березня польська сторона повідомила, що в бік їхньої країни пропускатимуть по одній фурі на добу, а 26 березня надійшла інформація, що будуть пропускати по три вантажівки на годину — від 17:00 27 березня до 9:00 28 березня. Що буде далі, після цього часового відрізку, представник ДПСУ не береться прогнозувати.