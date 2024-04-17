Заблокований кордон: на двох пунктах пропуску фермери не пускають вантажівки до Польщі

Станом на ранок 17 квітня на польсько-українському кордоні триває блокування руху для вантажного транспорту на двох напрямках — "Ягодин" і "Рава-Руська".

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі "Громадського радіо".

За його словами, лише на цих пунктах пропуску в бік України перебуває щонайменше 550 вантажівок: близько 350 — біля "Ягодина" і понад 200 — на "Рава-Руській".

"Там (на КПП "Ягодин" і "Рава-Руська" — ред.) польські фермери взагалі не пропускають вантажівки, які слідують з України до Польщі. Там нульові показники протягом минулої доби. У бік України трішки пропускають", — розповів речник ДПСУ.

Демченко зауважує, що критично відчувається блокування за напрямком "Ягодина" — це найбільший інфраструктурний напрямок. Втім, протягом минулої доби на в’їзд до України було пропущено лише 80 вантажівок.

На території Польщі також існує черга і на раніше розблокованих напрямках — це "Краківець" і "Шегині".

"Щодо першого — це приблизно 850 вантажівок, а щодо другого — близько 600. Хоча там рух відбувається інтенсивно, але є напрямки, де рух блокується, тому створюється навантаження на ці пункти пропуску",— пояснив Андрій Демченко.

Нагадаємо, 16 квітня польські фермери припинили блокувати рух вантажівок на одному з пунктів пропуску — це "Долгобичув-Угринів", що на кордоні у Львівській області.

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