Заблокований польський кордон: яка ситуація на пунктах пропуску

У Польщі в чергах перебуває майже 850 вантажівок.

Станом на ранок 21 березня заблоковано рух вантажівок на чотирьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею. Польські фермери припинили блокувати проїзд фур на напрямку "Медика" - "Шегині".

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, пише "УП".

Наразі заблоковано для вантажівок КПП "Ягодин", "Устилуг", "Угринів" та "Рава Руська". Польські фермери припинили блокувати пункту пропуску "Медика" - "Шегині".

"Інформацію про це українські прикордонники отримали близько 21:30 напередодні від представників Прикордонної варти Польщі. Ними зазначалося, що польські фермери завершили блокування руху вантажних транспортних засобів на вʼїзд до Польщі та виїзд. Тож оформлення цієї категорії транспорту почало здійснюватися в звичному порядку", - повідомив Демченко.

На ранок 21 березня території Польщі перебувають майже 850 вантажівок. Найбільше - навпроти "Ягодина" та "Рави Руської".

За словами представника ДПСУ, на заблокованих КПП фермери пропускають різну кількість вантажівок в обидва боки. Наприклад, через "Ягодин" за минуло добу на в'їзд до України пропустили лише 50 фур, що для цього напрямку є критично низьким показником. Крім того, через "Ягодин" і "Раву Руську" не пропускаються вантажні транспортні засоби до Польщі.

Черги виникли і на інших напрямках західного кордону. Зокрема, навпроти ПП "Тиси" на території Угорщини - 1000 вантажних автомобілів, 530 автівок – в черзі навпроти пункту пропуску "Ужгород" з боку Словаччини, і майже 400 транспортних засобів на румунсько-українському кордоні навпроти ПП "Порубне".

Блокування КПП "Медика-Шегині"

Напередодні вдень ДПСУ повідомила, що польські фермери заблокували рух автобусів в пункті пропуску "Медика-Шегині", що у Львівській області. Про терміни проведення блокування руху не повідомлялося.

Віцепрем'єр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков гівно відреагував на такі дії поляків та навіть звернувся до міністра внутрішніх справ Польщі.

Вночі посол України в Польщі Василь Зварич повідомив, що рух транспортних засобів у пункті пропуску "Медика-Шегині" повністю розблокований.

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