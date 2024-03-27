Заблокований польський кордон: яка ситуація на пунктах пропуску

Вантажівки не блокують на двох КПП.

Станом на 27 березня на території Польщі фермери продовжують блокувати три пункти пропуску - це "Ягодин", "Рава-Руська" та "Угринів".

Про це ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, на КПП "Ягодин" та "Рава-Руська" фермери не пропускають вантажні транспортні засоби, які слідують з України до Польщі.

Тим часом на напрямку "Угринів" поляки планують пропускати по одній вантажівці в бік Польщі, а також по три фури кожні шість годин в бік України.

"Тобто фактично це суттєве зниження можливості перетину кордону вантажівками і на цьому напрямку. Практично також заблокований рух в бік Польщі. Сукупно станом на ранок сьогодні на цих трьох напрямках в чергах перебуває десь 300 вантажівок. Найбільше - навпроти "Ягодина", - розповів Демченко.

Крім того, є черги з вантажних транспортних засобів навпроти розблокованих пунктів пропуску - біля "Краківця" та "Шегині" у Львівській області. Адже, пояснив представник ДПСУ, вантажівки користуються цими напрямками активніше, ніж напрямками, що блокуються. Так, навпроти "Краківця" очікує близько 700 фур, а на "Шегині" - близько 400.

Нагадаємо, ДПСУ звернулася до українців через затори на кордоні з Польщею з наближенням великодніх свят. Громадянам рекомендують прокладати маршрут до Польщі через "Смільницю", "Грушів", "Раву-Руську" та "Угринів".

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