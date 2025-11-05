Заблокують рахунки, обмежать операції з майном: в Україні посилять заходи проти боржників

Боржникам заборонять продавати житло

Українцям, які мають заборгованість, зокрема, за комунальні послуги, Рекордні 788 тисяч боргів за комуналку налічуються в Україні станом на середину вересня 2025 року за даними Єдиного реєстру боржників. Це на 13% більше, ніж у липні 2024-го.

Такі обмежувальні заходи передбачено законопроєктом №14005, який напередодні, 4 листопада, було ухвалено Верховною Радою у першому читанні.

Їх запровадження пояснюють потребою прискорення процесу арештів майна, щоб боржники не могли його продати або переоформити на інших осіб.

Законопроєкт дозволяє швидше арештовувати активи через автоматизовану систему виконавчого провадження та інтеграцію з державними реєстрами.

Внаслідок інтеграції автоматизованої системи виконавчого провадження з державними реєстрами, банками та платіжними системами обмежувальні заходи будуть запроваджені автоматично до особи, яку внесено до Єдиного реєстру боржників.

До боржників будуть застосовані такі обмеження:

нотаріуси не зможуть посвідчити жодну угоду з нерухомістю боржника;

банки заблокують операції з рахунками;

МВС заборонить реєстрацію автомобіля.

Якщо на рахунок органу виконавчої служби або приватного виконавця надійдуть кошти, які підлягають стягненню, система автоматично сформує повідомлення про погашення заборгованості. Після цього система автоматично видалятиме дані про боржника з реєстру.

