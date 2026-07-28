Заблокувати колишнього: monobank дозволив банити перекази від небажаних осіб

monobank / © ТСН.ua

Реклама

Онлайн-банк monobank запустив нову функцію, яка дозволяє блокувати грошові перекази та текстові повідомлення у виписці від небажаних відправників.

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський у Telegram.

Реклама

Приводом для впровадження оновлення стали численні скарги клієнтів у соцмережах на те, що їхні колишні партнери, заблоковані в усіх месенджерах і соцмережах, знаходять спосіб виходити на зв’язок через банківські перекази, надсилаючи мінімальні суми з коментарями.

Реклама

«Презентуємо нову функцію — заблокувати колишнього. Тепер банити можна будь-кого, чиї перекази вам чомусь набридають», — зазначив Гороховський.

За його словами, скористатися новою опцією можна безпосередньо у застосунку: для цього достатньо відкрити деталі небажаного переказу та вибрати функцію блокування відправника.

Водночас банкір із гумором закликав користувачів не зловживати цією можливістю.

«Але я б не зловживав функцією, бо не так багато людей у світі, які готові платити, щоб вам щось сказати», — зауважив він.

Реклама

Скриншоти із соцмереж / © скриншот

Скриншоти із соцмереж / © скриншот

Нагадаємо, завдяки приєднанню України до міжнародного стандарту CRS, Державна податкова служба вже отримує інформацію про іноземні рахунки громадян у понад 120 країнах. Тож податкова може бачити деякі ваші перекази коштів за кордон, а також те, що і звідки вам надходить.

Новини партнерів