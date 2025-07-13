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Заблукали у болотах біля кордону Білорусі: на Рівненщині врятували двох жителів Запоріжжя
Двоє жителів Запоріжжя заблукали на болоті в прикордонній зоні Рівненщини.
На Рівненщині прикордонники врятували двох жителів Запоріжжя, які заблукали в болотах.
Про це передає Держприкордонслужба.
Чоловіки самі зателефонували та просили допомогу. Один з втікачів зателефонував і повідомив, що разом з товаришем заблукали в лісах й болотах прикордоння на Рівненщині і потребують допомоги.
Прикордонники оперативно знайшли двох знесилених і промоклих порушників. Блукаючи болотами, вони вибились із сил, змерзли та чекали на допомогу. Їм була надана медична допомога.
Як з’ясувалось, у прикордоння на Рівненщині жителі Запоріжжя потрапили незаконно. Чоловіки не мали дозволів і перепусток на перебування в прикордонній смузі та не змогли пояснити причини свого знаходження в режимній зоні.
Наразі порушникам доведеться відповідати за недотримання прикордонного законодавства. З’ясовуються усі обставини вчиненого правопорушення.
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