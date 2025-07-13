Заблукали у болотах біля кордону Білорусі: на Рівненщині врятували двох жителів Запоріжжя

Двоє мешканців Запоріжжя заблукали в прикордонній зоні Рівненщини / © ДПСУ

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На Рівненщині прикордонники врятували двох жителів Запоріжжя, які заблукали в болотах.

Про це передає Держприкордонслужба.

Чоловіки самі зателефонували та просили допомогу. Один з втікачів зателефонував і повідомив, що разом з товаришем заблукали в лісах й болотах прикордоння на Рівненщині і потребують допомоги.

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Прикордонники оперативно знайшли двох знесилених і промоклих порушників. Блукаючи болотами, вони вибились із сил, змерзли та чекали на допомогу. Їм була надана медична допомога.

Як з’ясувалось, у прикордоння на Рівненщині жителі Запоріжжя потрапили незаконно. Чоловіки не мали дозволів і перепусток на перебування в прикордонній смузі та не змогли пояснити причини свого знаходження в режимній зоні.

© Держприкордонслужба

Наразі порушникам доведеться відповідати за недотримання прикордонного законодавства. З’ясовуються усі обставини вчиненого правопорушення.

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