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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Заблукали у болотах біля кордону Білорусі: на Рівненщині врятували двох жителів Запоріжжя

Двоє жителів Запоріжжя заблукали на болоті в прикордонній зоні Рівненщини.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Двоє мешканців Запоріжжя заблукали в прикордонній зоні Рівненщини

Двоє мешканців Запоріжжя заблукали в прикордонній зоні Рівненщини / © ДПСУ

На Рівненщині прикордонники врятували двох жителів Запоріжжя, які заблукали в болотах.

Про це передає Держприкордонслужба.

Чоловіки самі зателефонували та просили допомогу. Один з втікачів зателефонував і повідомив, що разом з товаришем заблукали в лісах й болотах прикордоння на Рівненщині і потребують допомоги.

Прикордонники оперативно знайшли двох знесилених і промоклих порушників. Блукаючи болотами, вони вибились із сил, змерзли та чекали на допомогу. Їм була надана медична допомога.

Як з’ясувалось, у прикордоння на Рівненщині жителі Запоріжжя потрапили незаконно. Чоловіки не мали дозволів і перепусток на перебування в прикордонній смузі та не змогли пояснити причини свого знаходження в режимній зоні.

/ © Держприкордонслужба

© Держприкордонслужба

Наразі порушникам доведеться відповідати за недотримання прикордонного законодавства. З’ясовуються усі обставини вчиненого правопорушення.

Раніше ми писали, як діють схеми з переправлення ухилянтів до Придністров’я і скільки коштує «квиток».

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