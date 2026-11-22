Смертельна спроба перетнути кордон: у Румунії в засніжених горах загинув українець / © digi24.ro

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У Румунії під час пошуково-рятувальної операції в горах Марамурешу знайшли тіло громадянина України, який заблукав разом із двома співвітчизниками після незаконного перетину кордону. Двох інших чоловіків вдалося врятувати.

Про це передають румунські ЗМІ із посиланням на речницю територіальної інспекції прикордонної поліції Сігету-Мармацієй Аліну Петрару.

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До румунських рятувальників зателефонувала жінка, яка повідомила, що троє громадян України загубилися в гірській місцевості поблизу державного кордону після незаконного в’їзду до Румунії з України. За отриманою інформацією, один з трьох рухався з труднощами.

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Після виклику було розпочато пошуково-рятувальну операцію.

Під час пошуків рятувальники виявили в горах двох українців поблизу населеного пункту Репедя, неподалік державного кордону. Невдовзі знайшли й третього чоловіка, однак він уже не подавав ознак життя.

Рятувальна операція проходила у складних умовах. За словами речниці прикордонної поліції Румунії, місцевість була важкодоступною та вкрита значним шаром снігу.

Обставини загибелі українця наразі з’ясовують правоохоронці. Розслідуванням займаються співробітники Інспекторату поліції повіту Марамуреш. Інформації про особи та вік чоловіків румунські служби поки не оприлюднили.

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Раніше повідомлялося, що на Буковині піп УПЦ МП зі спільником переправляли ухилянтів до Румунії.

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