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Заблукав після весілля: прикордонники затримали п’яного словака на території України

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Заблукав після весілля: прикордонники затримали п’яного словака на території України

Прикордонники / Фото: Державна прикордонна служба України

Прикордонники затримали громадянина Словаччини.

Прикордонники у ніч проти 26 вересня у районі села Паладь Комарівці, що на Закарпатті, виявили чоловіка, який прямував зі Словаччини у напрямку України. Чоловік у стані сп’яніння заблукав та зайшов на територію України.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ. 

"Затриманий не мав при собі документів та назвався громадянином Словаччини. З’ясувалося, що чоловік вирушив у "подорож" після святкування весілля друзів у словацькому селі Лекаровце, що поблизу кордону", - розповіли прикордонники.

За словами громадянина Словаччини, він не планував перетинати кордон, але через сп’яніння заблукав.

Нагадаємо, у Чернівецькій області засудили чоловіків, які допомагали ухилянтам тікати до Румунії.

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Дата публікації
Перегляди
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