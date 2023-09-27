Заблукав після весілля: прикордонники затримали п’яного словака на території України

Прикордонники затримали громадянина Словаччини.
Прикордонники у ніч проти 26 вересня у районі села Паладь Комарівці, що на Закарпатті, виявили чоловіка, який прямував зі Словаччини у напрямку України. Чоловік у стані сп’яніння заблукав та зайшов на територію України.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
"Затриманий не мав при собі документів та назвався громадянином Словаччини. З’ясувалося, що чоловік вирушив у "подорож" після святкування весілля друзів у словацькому селі Лекаровце, що поблизу кордону", - розповіли прикордонники.
За словами громадянина Словаччини, він не планував перетинати кордон, але через сп’яніння заблукав.
Нагадаємо, у Чернівецькій області засудили чоловіків, які допомагали ухилянтам тікати до Румунії.
Читайте також: