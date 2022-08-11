"Заблукав у тумані, коли збирав чорниці": у Верховині оштрафували чоловіка за незаконний перетин кордону

У селищі Верховина в Івано-Франківській області суд оштрафував чоловіка за спробу незаконного перетину кордону з Румунією. Він пояснив, що збирав чорниці в лісі та заблукав у тумані.

Тепер йому доведеться заплатити 3 400 грн штрафу та 496 грн судового збору, йдеться у рішенні суду.

Чоловік розповів, що збирав ягоди близько дев'ятої години ранку 7 серпня поблизу державного кордону. Однак через туман втратив орієнтування та вийшов на прикордонну смугу, де його затримали прикордонники.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204-1 КУпАП.

Нагадаємо, у Львівській області затримали вісьмох ухилянтів, які намагались втекти до Польщі. Чоловіки показали прикордонникам фальшиві документи, щоб уникнути мобілізації та виїхати за кордон.

На Прикарпатті 10-річний хлопчик урятував батька, який тонув у річці

Читайте також: