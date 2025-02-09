Заблукав в Карпатах: що відомо про долю туриста зі Львова, якого усю ніч шукала ДСНС

Чоловік відстав від туристичної групи між горою Петрос і полониною Головчеська, однак його зникнення помітили лише через кілька годин. Зв'язок з 71-річним жителем Львова був відсутній.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій знайшла 71-річного туриста зі Львова, який загубився під час проходження маршруту в Карпатах.

Про це в ДСНС повідомили вдень 9 лютого.

"О 15:00 заблукалого туриста знайдено. Стан його здоров'я задовільний, здійснюється супровід до села Богдан", — повідомили в ДСНС.

Що відомо про зникнення туриста в Карпатах

Усю ніч рятувальники шукали одного з 17-ти учасників туристичної групи, але не знайшли ані його самого, ані його слідів. Вранці були залучені додаткові сили ДСНС.

"У районі полонини Головчеська знайдено сліди, що ведуть у напрямку Богданської долини, тож наразі одна з пошукових груп слідує по цих слідах, а назустріч їм рухаються інші рятувальники", — повідомили в ДСНС.

Чоловік відстав від своїх між горою Петрос і полониною Головчеська, однак його зникнення помітили лише через кілька годин. Зв'язок з 71-річним жителем Львова був відсутній.

Нагадаємо, раніше розгорівся скандал. Чоловікам із донецькими паспортами відмовлялися надати лижі у Карпатах.

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