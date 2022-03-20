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Заборона 11 партій і гори трупів російських солдат, які Москва не хоче забирати: п'ять головних новин ночі

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Заборона 11 партій і гори трупів російських солдат, які Москва не хоче забирати: п'ять головних новин ночі

УНІАН

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні події ночі: 

  1. На період воєнного стану в Україні заборонена діяльність 11 політичних партій, лідери та члени яких досить часто продукують проросійську риторику. Зокрема, у списку "Опозиційна платформа - За життя", "Партія Шарія" та "Опозиційний блок"Читати далі –> 
  2. У Харкові окупанти "Градами" знищили найбільший ринок у Східній Європі. Щодоби, щогодини в Харкові рвуться снаряди і гинуть мирні люди.Читати далі –> .
  3. За кілька днів Україна отримає від США системи протиповітряної оборони, а також іншу військову техніку й зброю, зокрема "стінгери", і "джавеліни"Читати далі –> 
  4. Президент Володимир Зеленський у своєму вдеозверненні розповів, що у місцях особливо жорстоких боїв передній край української оборони завалений трупами російських солдатів, які ніхто не забирає. Навпаки — по них женуть у наступ нові частини. Читати далі –> 
  5. Росгвардія втратила в Україні техніку та озброєння, а у Бєлгороді судять солдатів РФ, що відмовилися воювати. Нічне зведення Генштабу ЗСУ.

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