Заборона абортів на будь-якому строку: до Кабміну подали резонансну петицію

До Кабміну подали петицію про заборону абортів / © Associated Press

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В Україні чинне законодавство дозволяє переривати вагітність за бажанням жінки на ранніх строках. Зараз пропонують заборонити аборти за бажанням жінки на будь-якому строку, але зберегти медичні винятки та окремі умови для випадків зґвалтування. Автор петиції вимагає переглянути чинні правила та підготувати відповідний законопроєкт.

Відповідна петиція з’явилася на сайті Кабінету Міністрів.

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Свою позицію він обґрунтовує положеннями статей 3 і 27 Конституції України, які стосуються визнання життя найвищою соціальною цінністю та права людини на життя. Щоб документ розглянув уряд, він має зібрати 25 тис. підписів.

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Які головні аргументи

У петиції автор ставить під сумнів наукове та юридичне обґрунтування чинного строку, до якого дозволено переривати вагітність за бажанням жінки. Він стверджує, що межа у 12 тижнів походить із радянського законодавства 1955 року, а не встановлена Конституцією України чи результатами наукових досліджень.

«Наука досліджує розвиток людського організму, формування органів, мозку та нервової системи. Але вона не встановила універсальної межі, після якої людське життя раптом набуває моральної чи правової цінності. Коли наука не дає однозначної відповіді, чи є плід людини з першого дня, єдиний морально прийнятний принцип для держави — захищати життя, а не дозволяти його припиняти», – пише автор.

Окремо у зверненні наведено статтю 27 Конституції України, відповідно до якої кожна людина має невід’ємне право на життя, ніхто не може бути свавільно позбавлений життя, а обов’язок держави — захищати його.

Також автор посилається на статтю 3 Конституції, яка визначає життя і здоров’я людини найвищою соціальною цінністю, та статтю 25 Цивільного кодексу України. Остання передбачає охорону інтересів зачатої, але ще не народженої дитини у випадках, установлених законом. На думку автора петиції, ці положення мають стати підставою для законодавчого врегулювання питання захисту життя від моменту зачаття.

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Ще один аргумент у зверненні стосується співвідношення права на життя та тілесної автономії жінки. Автор вважає, що право людини самостійно розпоряджатися власним тілом не повинно виправдовувати позбавлення життя іншої людини.

Також автор посилається на християнське вчення про початок людського життя з моменту зачаття та стверджує, що законодавство має враховувати моральні переконання значної частини українського суспільства.

Які аборти пропонують дозволити

Автор петиції не вимагає скасувати всі підстави для переривання вагітності. Він просить зберегти можливість абортів за медичними показаннями, якщо існує реальна загроза життю або здоров’ю жінки.

Також пропонується залишити чинні підстави, пов’язані з тяжкими вадами розвитку плода, але додатково вивчити це питання та за необхідності посилити критерії. Автор хоче запобігти ситуаціям, коли підставою для переривання вагітності можуть ставати особливості розвитку, які не є смертельними.

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Окремі зміни пропонують щодо вагітності внаслідок зґвалтування. У цьому випадку автор просить:

зберегти можливість переривання вагітності;

скоротити граничний строк із 22 до 12 тижнів;

запровадити обов’язковий десятиденний період для обдумування рішення після звернення жінки;

встановити, що звернення має бути подане не пізніше завершення 11-го тижня вагітності, аби після періоду обдумування процедуру можна було провести до завершення 12-го тижня.

Які ще вимоги

Крім того, автор петиції пропонує переглянути законодавство щодо відповідальності за незаконне проведення абортів, примушування до переривання вагітності та інших протиправних дій.

Водночас автор звернення наголошує на необхідності державної підтримки жінок, які опинилися у складних життєвих обставинах. Ідеться про фінансову, медичну, психологічну та соціальну допомогу.

Автор просить Кабінет Міністрів ініціювати розробку законопроєкту, який передбачатиме заборону переривання вагітності за бажанням жінки, визначатиме винятки та посилюватиме відповідальність за незаконні аборти.

Нагадаємо, що раніше до Кабінету міністрів України подали петицію із закликом заборонити аборти за власним бажанням жінки, передбачивши чіткі медичні винятки. Автор ініціативи також вимагав створити масштабну систему соціальної та психологічної підтримки для вагітних у кризових ситуаціях.

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