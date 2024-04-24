Заборона Кабміну пересилати паспорти за кордоном: що кажуть в МЗС

Зазначається, що порядок роботи консульської служби МЗС залишається без змін.

У Міністерстві закордонних справ відреагували на заборону пересилати за кордон паспорти чоловіків призовного віку.

У відомстві уточнили, що заборона на отримання паспортів за кордоном стосується тільки ДП "Документ".

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"Звертаємо увагу, що постанова Кабінету Міністрів України № 443 від 23 квітня 2024 року щодо змін у порядку видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон стосується документів, які оформлюються ДМС України за заявами, отриманими ДП "Документ", – йдеться в повідомленні.

Відомство нагадує, що консульські послуги МЗС надаються громадянам України в закордонних дипломатичних установах, а саме у посольствах, генеральних консульствах і консульствах України.

Водночас, ДП "Документ" не входить до сфери управління МЗС України, не є частиною системи МЗС, дипломатичної чи консульської служби. Це окреме державне підприємство, що входить до сфери управління Державної міграційної служби України.

Зазначається, що порядок роботи консульської служби МЗС залишається без змін.

Відповіді на поширені запитання щодо тимчасового призупинення прийому нових заяв на вчинення консульських дій від чоловіків 18-60 років, які перебувають за кордоном, доступні за посиланням.

Нагадаємо, МЗС України наказало всім дипломатичним установам від 23 квітня тимчасово припинити надання послуг чоловікам призовного віку, окрім оформлення документів для повернення до України.

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