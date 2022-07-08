Заборона куріння: Центр протидії дезінформації спростував фейки щодо використання електронних сигарет

Центр протидії дезінформації при РНБО звертає увагу на поширення фейків про те, що в Україні нібито заборонили електронні сигарети. Насправді йдеться про їхнє використання у громадських місцях.

В Україні з 11 липня заборонено куріння електронних сигарет у громадських місцях. Однак не всі українці розуміють, що означає поняття "громадське місце".

Про це йдеться в повідомленні ЦПД в Telegram.

Зазначається, що Мін’юст України наводить чіткий перелік громадських місць, до яких належать:

ліфти й таксофони;

приміщення та території закладів охорони здоров’я та навчальних закладів;

дитячі майданчики;

підземні переходи;

спеціально обладнані зупинки маршрутних транспортних засобів.

Фейк: В кожному ресторані є місця, де на столах стоять попільнички з позначкою для куріння електронних сигарет.

У ЦПД підкреслили, що 11 липня у ресторанних закладах заборонять попільнички та місця для паління електронних сигарет.

Фейк: У під’їздах можна палити, це не громадське місце!

Насправді, під’їзди багатоквартирних житлових будинків віднесені до категорії громадських місць. Тому палити в під’їздах теж заборонено.

Нагадаємо, що Центр протидії дезінформації спростував фейки щодо самостійного виїзду дитини з України.